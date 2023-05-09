Під Бахмутом загинув боєць з Тернопільщини Ярослав Ткач

Ще одна гірка і болюча звістка з фронту прийшла на Тернопільщину.

В районні населеного пункту Бахмут Донецької області обірвалося життя воїна-захисника, жителя села Шупарка Чортківського району, старшого солдата Ярослава Ткача. Захиснику було 34 роки.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. У цю гірку мить поділяємо горе рідних Ярослава та схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою”, – ідеться у скорботному зверненні на сторінці Борщівської міської ради.