Безкоштовно отримати одяг можуть переселенці у Тернополі. Про це повідомила волонтерка Яна Шкуратова. Речі видають у соціальному магазині «Благодать».

Протягом дня соціальний магазин «Благодать» відвідало більше сотні людей, які приїхали з областей, де тривають активні бойові дії. Люди тут отримали необхідні теплі речі. «Це 24 сім’ї з міст Київ, Харків, Чернігів, Херсонської, Луганської, Сумської, Миколаївської, Житомирської областей. Всі отримали допомогу, хто якої потребував. Ми щиро дякуємо всім нашим благодійникам, дай Бог Вам здоров’я. особливо вдячні за дефіцитні товари для малюків. Дякуємо усім, хто працює у соціальному магазині, хто допомагає людям. Пишаюся всіма Вами. Тільки разом ми сила», – зазначила Яна Шкуратова.

Додамо, у Тернополі соціальний магазин «Благодать» запрацював торік. Заснувала його переселенка Яна Шкуратова. Сюди можна приносити вживаний одяг, взуття, волонтери сортують речі та віддають потребуючим. У магазині працюють люди з інвалідністю та переселенці. Отримати речі можуть потребуючі особи, безхатьки, переселенці.



