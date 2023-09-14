До співробітників відділення поліції №4 міста Збаража із заявою про злочин звернувся місцевий житель. Чоловік розповів, що після гостювання знайомої у нього викрадено смартфон.

Дільничні офіцери поліції встановили, що до злочину дійсно причетна гостя потерпілого. Жінка – уродженка Харківщини, 1988 року народження. У Збаражі проживає з часу повномасштабного вторгнення. До потерпілого прийшла після сварки зі співжителем і там заночувала. А зранку, коли йшла з помешкання, прихопила дорогий гаджет.

У скоєному зловмисниця зізналася та добровільно видала крадене. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу- крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану.