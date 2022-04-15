Майже 20 000 гривень зникло з карткового рахунку 33-річної жінки, яка хотіла оформили допомогу від держави, а натрапила на шахраїв.

Заявниця розповіла, що родом з Харківської області, однак через події в країні тимчасово проживає на території Тернопільської області. На одному їх сайтів вона знайшла оголошення про можливість оформлення допомоги від держави в сумі 6500 гривень. Заявниця зателефонувала за вказаним номером й невідомий чоловік підтвердив оприлюднену інформацію. Аферист надіслав жінці посилання, за яким вона ввела свої персональні дані. Однак за деякий час на телефон потерпілої надійшло сповіщення про списання заощаджень в розмірі 19500 гривень. За допомогою вона звернулася до поліцейських.

Кіберполіцейські застерігають:

при оформленні допомоги від держави не вводьте дані своїх банківських карток на підозрілих сайтах

Не переходити за підозрілими посиланнями та у жодному разі не вводити особисті дані своїх банківських карток – такі поради

Шахраї створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх банківських установ.

Такого роду доплати можна оформити через мобільний додаток «ДІЯ».