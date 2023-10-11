Від якісної роботи криміналіста залежить розкриття злочину. Тому на місця крадіжок, пограбувань, вбивств та інших правопорушень разом зі слідчо-оперативною групою виїжджають і спеціалісти-криміналісти.

Про проникнення у житловий будинок та крадіжку побутової техніки на лінію “102” повідомив житель Тернополя. Чоловік розповів, що в його будинок проникли невідомі й винесли телевізор, монітор та гроші. Сума збитків – понад 12 тисяч гривень.

На місце злочину виїжджали працівники поліції. За попередньою інформацією, невідомі зняли дерев’яне вікно і таким чином проникли до приміщення.

На місці злочину працював експерт-криміналіст слідчого відділення Тернопільського райуправління поліції Ігор Бінас. Поліціянт каже, що одразу оцінив ситуацію і максимально швидко та якісно зібрав усі відбитки, залишені підозрюваним.

Як з’ясувалося, до оселі проникла одна людина. Це підтвердили відбитки пальців, залишені злодієм. Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини житель Миколаївської області. Чоловік перебував на Тернопільщині як внутрішньо переміщена особа.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, поліціянти встановили місцепроживання підозрюваного і виявили там крадене.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно з частиною 4 статті 185 ККУ. Перевіряють слідчі особу підозрюваного і на причетність до інших злочинів, вчинених на території Тернополя та області.

За сумлінне та добросовісне ставлення до виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та ефективні дії при розкритті злочинів Ігоря Бінаса відзначив подякою та пам’ятною монетою начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.