Переселенець з Миколаєва скоїв у Тернополі десять крадіжок. ВІДЕО

Зловмисник приїхав до Тернополя ще на початку літа і відтоді став «героєм» кримінальних зведень.

Декілька карних проваджень за вчинення майнових злочинів слідчі вже скерували до суду, а деякі досі документують оперативники. Останні два факти крадіжок, вчинених 37-річним жителем Миколаєва, – з мережевих магазинів.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції встановили, що зловмисник причетний до крадіжок з магазинів торгової мережі, що розташовані по вулиці Руській та Торговиці. Камери відеоспостережень зафіксували, як лиходій бере товар зі стелажів і виходить, не оплативши його. Сума збитків – від півсотні до декількох тисяч гривень.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану. Зловмисникові оголошено підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.