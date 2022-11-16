Переселенець з Донеччини у Тернополі чекав орків і грозився, що вони “наведуть тут порядок”

СБУ викрила жителя Тернопільщини, який активно поширював у своєму оточенні наративи російської пропаганди та виправдовував збройну агресію рф.

Слідчими спецслужби встановлено, що 28-річний уродженець м. Селідове після повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну переїхав разом із родичами у Тернопіль, де оселився у гуртожитку одного із навчальних закладів міста як внутрішньо переміщена особа.

Перебуваючи у громадських місцях та спілкуючись із мешканцями і персоналом гуртожитку, зловмисник публічно закликав їх до підтримки дій та рішень держави-агресора, а також переконував своїх співрозмовників у правомірності тимчасової окупації рф територій на сході та півдні України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У прокуратурі області додали, що чоловік не лише вихваляв вчинки російських військових та президента, а й погрожував, що окупація дійде і до заходу України й тоді збройні сили нападника “наведуть тут порядок”.

Наразі агітатору повідомлено про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на перевірку ймовірної причетності до деструктивної діяльності підозрюваного представників спецслужб рф.

Викриття та документування діяльності пропагандиста здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.