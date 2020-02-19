Засоби індивідуального захисту для медичного персоналу та необхідне обладнання закуплять для інфекційних відділень Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги та Тернопільської міської дитячої лікарні.

Рішення про виділення коштів на ці потреби прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 19 лютого.

– Пропонується перерозподілити кошти у зв’язку із наявним ризиком поширення збудників вірусного походження, а саме коронавірусу, – пояснив Василь Даньчак, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Для інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги пропонується виділити кошти для підведення систем подачі кисню, встановлення розмежувальних дверей, рекуператорів у боксованих палатах, придбання одноразових костюмів біозахисту, респіраторів захисту класу ФФП-3, захисних окулярів, щитків, рукавичок для індивідуального захисту медичного персоналу. Загальна сума виділених коштів для інфекційного відділення цього медичного закладу становить 500 тисяч гривень. Для інфекційного відділення міської дитячої лікарні пропонується придбати дефібрилятор з монітором з дитячими електродами та два рециркулятора ультрафіолетових бактерицидних. Також буде закуплено засоби для індивідуального захисту медичного персоналу і прокладання додаткової магістралі кисню до інфекційного відділення.

Міський голова Сергій Надал додав, що 18 лютого відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ній прийняли рішення вжити необхідних заходів щодо попередження поширення небезпечного вірусу.

– Два тижні тому ми прийняли рішення про план дій щодо попередження поширення коронавірусу на території Тернополі, – каже Сергій Надал. – Тоді відбулося засідання комісії з представниками швидкої допомоги, санепідемстанції та інших служб і було прийнято рішення про план дій по Тернополю. 18 лютого відбулося також засідання цієї комісії у зв’язку із загрозою того, що поруч з Тернополем можуть бути люди, які потенційно можуть бути носіями вірусу. Вирішили пришвидшити роботу, оскільки ні обласна адміністрація, ні обласна рада, ні Міністерство, ні Уряд жодної гривні на це не виділили, ми виділяємо кошти для лікарень, щоб у разі необхідності можна було вжити першочергових заходів.

Ольга Трач