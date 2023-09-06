Переломи і гематоми: на Тернопільщині водій автомобіля збив жінку

З переломами, гематомами та іншими тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жінку. Травми 44-річна жителька селища Козова отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 5 вересня близько 21:00 на дорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, поблизу смт. Козова.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що у момент автопригоди потерпіла переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці, коли її збив водій автомобіля “ВАЗ-2110”.

Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причину ДТП встановить слідство. Даний факт внесений в ЄРДР згідно з статтею 286 ККУ.