15 серпня у Тернопільській області на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече сталася смертельна аварія.

Водій Volkswagen Touareg із Чорткова виїхав на зустрічну смугу для обгону та лоб у лоб зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen Transporter. Внаслідок сильного удару загинув водій мікроавтобуса, 66-річний житель села Ангелівка Чортківського району, повідомляє Оглядач.

Трагедія сталася у понеділок, 15 серпня, приблизно о 17 годині біля села Рожанівка на Тернопільщині. Як повідомляють у поліції області, 19-річний водій Volkswagen Touareg із Чорткова під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen Transporter. Від травм 66-річний водій мікроавтобуса помер. Винуватець аварії опинився у лікарні.

Загиблого водія звали Богдан Мочернюк. Жив він у селі Ангелівка Чортківського району. У самому селі мешканці дуже добре відгукуються про пенсіонера. Говорять, що він був активістом, багато допомагав у церкві, брав участь у заходах села. Його рідний брат Іван розповів, що загиблий уже давно був на пенсії.

“Раніше працював у колгоспі. Коли вийшов на пенсію, то займався власним господарством. Тримав невелику пасіку, працював на городі, у нього були домашні птахи, свині. Він усім займався сам”, – каже брат.

Богдан Мочернюк дуже любив риболовлю. І того свого останнього дня він якраз їхав на ставок.

“Близько п’ятої вечора він сказав, що поїде порибалити. Сів у бус і поїхав. Минув село Товсте, потім заправку, проїхав ще метрів 300-400. Там є такий спуск. І несподівано назустріч йому вискочив цей молодий водій. Я навіть не уявляю, з якою швидкістю він йшов на обгін. Там немає ніякого гальмування. Удар прийшовся саме в той бік, де сидів брат. Від удару мотор і колеса вдавило всередину машини. Витягували брата рятувальники. У нього зупинялося серце, його знову запустили. У швидкій по дорозі до лікарні знову серце зупинилося, його знову рятували. А помер він у лікарні, там уже врятувати його не змогли”, – каже Іван.

За висновком експерта, у загиблого були великі травми – переламані хребет, ребра, руки і ноги, пошкоджені внутрішні органи, розірвані легені.

“А той водій Volkswagen Touareg як нічого не сталося ходив там на місці аварії, ніби це не він. Жодних травм на ньому не було видно. Приїхав його адвокат, пошепотів йому щось – і його одразу забрала швидка до лікарні. Досі ніхто з родини того водія навіть не прийшов і не попросив вибачення”, – каже Іван Мочернюк.

Богдан Мочернюк служив у церкві, був старшим братом.

“Він допомагав священникові перед і під час служби, міг щось подавати, дзвонити в дзвони. Він був віруючою людиною. Брав участь у благоустрої церкви. Був дуже добрий, відкритий, доступний, з ним завжди можна було порадитися, він обов’язково вислухає”, – розповідає староста села Інна Мурін.

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, які призвели до смерті потерпілого. Винному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Наразі водія Volkswagen Touareg взято під цілодобовий домашній арешт.