Перекинута фура і побитий спорткар: п’яний “далекобійник” з Донецької області скоїв ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 серпня на автодорозі Тернопіль – Кропивницький -Знам’янка – Луганськ – Ізварине, поблизу села Кам’янки Тернопільського району.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 57-річний водій – житель Донецької області, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, керуючи вантажним тягачем «Scania» із напівпричіпом-рефрежиратором, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із ще однією фурою марки «Scania» з напівпричіпом-самоскидом та легковим автомобілем «Ford Mustang». Внаслідок зіткнення сталося перекидання великогабаритного транспорту, яким кермував 40-водій із Закарпаття.

В аварії було травмовано четверо людей – водії усіх транспортних засобів та пасажир, який перебував у кабіні разом з порушником.

Під час медичного огляду було підтверджено, що водій, який спричинив аварію, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.