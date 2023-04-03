Перекрили всі маршрути і почали переслідування: патрульні по гарячих слідах упіймали злочинця. ФОТО

В суботу на спецлінію 102 надійшло повідомлення про незаконне заволодіння мотоциклом Yamaha на вулиці Текстильній.

Заявник повідомив, що невідомі особи пошкодили двері на гаражі, проникли всередину та викрали його мотоцикл.

Інспектори негайно дізналися інформацію про ймовірних крадіїв та розпочали пошуки.

Спільно з інспекторами поліції охорони, патрульні перекрили всі ймовірні маршрути руху злочинців. Вже в селі Байківці охоронці порядку виявили потрібний транспортний засіб, за кермом якого перебував чоловік, схожий за описом заявника.

Інспектори розпочали переслідування та вже лічені хвилини зупинили ймовірного правопорушника. Патрульні затримали останнього та передали його слідчим.