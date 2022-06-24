Під виглядом обміну валюти зловмисники шахрайським шляхом заволодівали коштами громадян.

Підозрювані ретельно готували до кожної «операції», проводили «розвідку» та змінювали зовнішність. Для реалістичності своєї злочинної діяльності облаштовували пункти обміну валют, де дійсно здійснювали валютні операції з невеликими сумами коштів. Проте коли йшлося про більші суми – міняли гроші на фальшиві або взагалі на папір з невеликою кількістю справжньої валюти.

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції спільно зі слідчими поліції Києва та розшуковцями Тернопільської області встановили та затримали групу осіб, які під виглядом обміну валюти шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

У злочинній діяльності поліцейські викрили двох чоловіків – 58-річного уродженця Рівненщини та 42-річного мешканця Сум.

Оперативники встановили, що зловмисники упродовж 2021-2022 років розміщували оголошення на спеціалізованих сайтах та соціальних мережах щодо купівлі-продажу іноземної валюти за курсом, нижчим від середньоринкового.

Відтак чоловіки облаштовували фіктивні пункти обміну валют для створення ілюзії, що діяльність реальна та офіційна. Аби увійти в довіру до обраної жертви, зловмисники здійснювали справжні купівлю-продаж валют приблизно до 2 000 доларів США, щоб згодом виманити у потерпілого більшу суму.

Так, 15 червня зловмисники запланували у Тернополі крупну «валютну операцію» з потенційним потерпілим, який мав за курсом, нижчим за ринковий, купити іноземну валюту. Для реалізації цього злочину, аби не привертати уваги тернопільських правоохоронців, зловмисники виїхали до Рівного, де на кілька днів орендували квартиру. При цьому вони завчасно придбали мобільні термінали та стартові пакети в місцях продажу, де не ведеться облік проданого. Загалом до кожного правопорушення готувалися не менше ніж за три тижні.

Попередньо підозрювані кілька разів проводили з потерпілим операції з обміну валюти на незначні суми. За кілька днів потерпілий звернувся з проханням обміняти 900 тисяч гривень на долари США.

Ретельно підготувавшись, використовуючи перуки, окуляри та навіть медичний халат, зловмисники змінили зовнішність та домовилися з потерпілим про зустріч поблизу одного із закладів охорони здоров’я. При цьому на місце запланованого злочину попередньо виїжджали кілька разів, аби передбачити всі можливі шляхи відходу, наскільки місце є людним, розрахувати час на всю «операцію» тощо.

Під час зустрічі поблизу «прохідного» під’їзду житлового будинку у Тернополі один із підозрюваних взяв у потерпілого грошові кошти у гривні, а натомість дав справжні долари США. При цьому навмисно недодав кілька купюр. Після того, як потерпілий виявив недостачу, зловмисник взявся нібито перераховувати долари, а сам непомітно замінив їх на «куклу» – папір разом із фальшивими доларами – і додав до неї виявлену недостачу. Після «оборудки» зловмисники швидко зайшли до під’їзду, заблокувавши за собою вхід палицею, та вийшли з іншого боку.

Відтак у ході проведення контролю за скоєнням цього правопорушення зловмисники й були затримані слідчими Дніпровського управління поліції Києва, за оперативного супроводу працівників Департаменту карного розшуку та карного розшуку Тернопільської області, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В автомобілях зловмисників, за адресами їхнього постійного та тимчасового проживання проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено речові докази, зокрема 902 тисячі гривень, майже 26 тисяч доларів США, блокноти із записами, набої, флеш-носії тощо. Також у потерпілого вилучено фальшиві долари.

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Обом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави – по 744 тисячі гривень.

Окрім того, вказана група обґрунтовано підозрюється у скоєнні інших аналогічних кримінальних правопорушень. Наразі тривають заходи, направлені на встановлення причетності зловмисників до інших злочинів на території держави, а також викриття повного кола осіб, залучених до протиправної діяльності.