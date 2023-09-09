Останнім часом до працівників поліції все частіше надходять повідомлення про шахрайства при купівлі дров. Зловмисники в інтернеті розміщують оголошення про продаж деревини, беруть передоплату та зникають.

Від такої афери постраждала мешканка Кременецького району. Вона перерахувала за дрова, які так і не отримала, – 4 500 гривень.

У розмові з поліцейськими ошукана жінка повідомила, що раніше вже чула та читала саме про такі способи шахрайств, але навіть не думала, що з нею може статись щось подібне. Вважала, що таке може трапитися з ким завгодно, лише не з нею. Тепер сама опинилася серед потерпілих.

Як з’ясувалося, жінка в одній із соцмереж знайшла оголошення про продаж дров. Зв’язалася з продавцем, той сказав, що машина вже вантажиться і він може їй одразу привезти товар. Попросив перерахувати кошти. Жінка перекинула 4 500 гривень. Проте дрова їй так і не привезли й кошти не повернули. Після отримання грошей шахрай вимкнув свій телефон.

За даним фактом співробітники Кременецького райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці радять жителям області бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар. Пропонуйте розрахунок на місці після доставки. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Можливо, хтось вже став жертвою псевдопродавця і попереджає про це інших.