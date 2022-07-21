Із заявою до поліції про втрату коштів звернулася жителька Чортківського району, 1960 року народження. Жінка повідомила, що через свою довіру стала жертвою махінацій.

За словами потерпілої, до неї зателефонував невідомий і представився інспектором по цінах на медичні препарати. Він запевнив жінку, що перевіряє фірми, в яких люди купують ліки, і якщо ціна вища – покупцям повертають компенсацію.

Жінка повірила, оскільки дійсно замовляла ліки поштою. Додзвонювач почав розповідати та випитувати різні деталі, серед яких – особисті дані електронного гаманця. Їх він попросив, аби швидко перерахувати компенсацію. В результаті розмов жителька області втратила 12 тисяч гривень. Повідомлення про зняття коштів надійшло їй на телефон.

Поліцейські розслідують факт шахрайства та шукають підозрюваного.