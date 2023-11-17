Жителя Великобірківської громади поліцейські підозрюють у заподіянні смертельних ушкоджень односельцю.

Чоловіки разом розпивали алкогольні напої і під час суперечки господар помешкання спричинив тяжкі тілесні ушкодження гостеві від яких той помер на місці події.

Повідомлення до правоохоронців надійшло від бригади екстреної медичної допомоги про те, що житель селища Великі Бірки у власному помешканні виявив тіло сусіда, 1979 року народження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Головного управління поліції та відділення поліції у місті Збаражі.

Під час огляду на видимих ділянках тіла чоловіка було виявлено значні тілесні ушкодження, що вказували на ознаки насильницької смерті потерпілого, проте господар помешкання твердив, що сусід прийшов до нього побитий. У подальшому було встановлено, що 65-річний чоловік таки причетний до смерті односельчанина. Зловмисник наніс гостеві тілесні ушкодження під час суперечки.

За попередніми даними, до смерті потерпілого призвела черепно-мозкова травма.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу. Зловмисникові оголошено підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.