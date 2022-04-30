Патрульні врятували життя жінці, у якої стався інсульт. ФОТО

Сьогодні близько 13-ї години патрульні отримали повідомлення про те, що на проспекті Злуки сусідка заявника не відповідає на телефонні дзвінки та не відчиняє двері до квартири. Чоловік розповів, що жінка перенесла інсульт та, ймовірно, їй стало зле.

Інспектори Михайло Круцько та Катерина Ковалик негайно прибули за вказаною адресою. Двері до помешкання громадянки були зачинені, тож охоронці порядку викликали на підмогу рятувальників.

Спільними зусиллями вдалося зайти до житла. Жінка лежала на підлозі та не могла самостійно рухатись. Патрульні забезпечили стабільне бокове положення та контролювали стан громадянки до приїзду медичних працівників, які надали містянці потрібну допомогу.

За словами лікарів, життю та здоров’ю жінки вже нічого не загрожує.

“Дякуємо чоловікові за небайдужість та довіру”, – кажуть у поліції.