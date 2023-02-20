Як врятували рибалку, котрий пішов під лід на тернопільському ставі. ВІДЕО

Тернопільські патрульні допомогли врятувати рибалку, який провалився під кригу.

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення, про те, що на ставку чоловік провалився під кригу. Інспектори Павло Козак та Андрій Амонс негайно прибули на місце події й почали рятувати чоловіка, який вже ледь тримався за кригу. На підмогу прибули й рятувальники.

Патрульні та рятувальники дістали 65-річного чоловіка з води. Він був в шоковому стані, отримав переохолодження, його швидка відвезли до лікарні.

На щастя, цього разу обійшлося без трагічних наслідків.

“Закликаємо громадян бути обережними та не виходити на тонку кригу. Не наражайте себе на небезпеку”, – звертаються патрульні.