В Дубно Рівненської області пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 лютого близько другої години ночі на залізничному переїзді.

Як повідомили у ДСНС, пасажирський потяг сполученням “Київ-Івано-Франківськ” зіткнувся з вантажним автомобілем марки “SCANIA”. Як наслідок, потерпів машиніст, якого необхідно було деблокувати з понівеченого локомотиву.

На місце виклику було направлено чергове відділення рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно. За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували травмованого машиніста. Медики ввели йому знеболююче, а рятувальники в зафіксованому положенні на ношах приблизно 500 метрів несли чоловіка до карети швидкої медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в лікарні, його стан оцінюють медики.

Внаслідок ДТП пошкоджено локомотив потяга та причіп вантажівки. Потерпілих серед пасажирів потяга не має.

Усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС та десять рятувальників.