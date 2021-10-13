Нові карантинні обмеження запровадили для водіїв та пасажирів громадського транспорту. Щоб скористатися міжрегіональними перевезеннями, необхідно мати сертифікат про вакцинацію чи ПЛР-тест. Такі зміни правила діятимуть у “жовтій”, “помаранчевій” та “червоній” зонах з 21 жовтня.

На засіданні Кабінету Міністрів України внесли зміни до постанови №1236, які передбачають посилення карантину для пасажирських перевезень.

«Ці зміни є вимушеним кроком для того, щоб призупинити поширення коронавірусу. Наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їх COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних міжобласних перевезень у будь-якому виді транспорту. Таким чином, зможемо вберегти життя і здоров’я українців. Відповідальність за наявність у пасажирів та водіїв зазначених документів несе перевізник», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів: документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку «Дія».