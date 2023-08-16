Положення про Пантеон героїв Тернополя затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. Облаштують його на Микулинецькому кладовищі. Там хоронитимуть загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність Українському народу.

– Впродовж півроку ми зустрічалися з родинами загиблих захисників та обговорювали, яким має бути Пантеон Героїв, – розповів Сергій Надал, міський голова. – Це буде не просто кладовище, а комплекс поховань, в тому числі з тими, які були здійсненні з 2014 року. При проектуванні ми врахували думки та побажання щодо зовнішнього вигляду та окремих елементів пантеону, які надавали родичі загиблих. Він буде витриманий в єдиному стилі, з алеями, з однаковими пам’ятниками з одного матеріалу. На це на сесії виділили відповідні кошти, і зараз відбувається процедура закупівлі матеріалів.

Відповідно до прийнятого Положення, кожна намогильна споруда складатиметься із пам’ятника, постаменту та намогильної плити. Пам’ятник буде у формі мальтійського хреста, інші елементи намогильної споруди прямокутної форми виготовлені з природного каменю, завтовшки не менш як 30 сантиметрів. На лицьовій поверхні пам’ятника карбується портрет загиблого виготовлений з фото-скла чорно-білих кольорів, дата його народження і смерті, прізвище, власне ім’я, по батькові, військове звання, а також за бажанням можуть карбуватися нагороди.

Витрати на почесне поховання загиблих осіб на території Пантеону героїв Тернополя та витрати на виготовлення і встановлення намогильної споруди, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до закону або за рахунок коштів комунального підприємства «Ритуальна служба».

Необхідні роботи з облаштування Пантеону Героїв розпочнуть цього року.