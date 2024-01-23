П’ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 постраждали. Такими є наслідки ранкової ракетної атаки по Україні станом на 08:45.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

У Києві внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

У Київській області рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Дніпропетровська область: внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна – травмована.

У Харкові окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини.

“Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних”, – зазначив Клименко.