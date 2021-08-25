П’ятеро людей постраждали у жахливій аварії на Тернопільщині. ФОТО

25 серпня по обіді на автодорозі поблизу села Бедриківці Заліщицької територіальної громади Чортківського району зіткнулися легкові автомобілі “Daewoo Lanos” та “Volkswagen Passat”.

Внаслідок ДТП п’ятеро осіб зазнали травмування, повідомляють у ДСНС.

Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди на місце події залучався черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону.

За допомогою спеціального обладнання співробітники ДСНС деблокували водіїв та трьох пасажирів. Рятувальники надали потерпілим долікарську допомогу та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.