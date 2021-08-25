25 серпня по обіді на автодорозі поблизу села Бедриківці Заліщицької територіальної громади Чортківського району зіткнулися легкові автомобілі “Daewoo Lanos” та “Volkswagen Passat”.
Внаслідок ДТП п’ятеро осіб зазнали травмування, повідомляють у ДСНС.
Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди на місце події залучався черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону.
За допомогою спеціального обладнання співробітники ДСНС деблокували водіїв та трьох пасажирів. Рятувальники надали потерпілим долікарську допомогу та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.
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