21 березня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк за участю єпископів-помічників Теодора Мартинюка та Володимира Фірмана благословив та передав для потреб ЗСУ 5 позашляховиків, пристосованих для евакуації.

Автомобілі придбані завдяки старанням Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, на милостиню жертводавців та з ініціативи вірних в Україні та закордоном. Транспортні засоби підвищеної прохідності будуть передані військовослужбовцям, які захищають Україну на різних напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

«Я особисто освятив понад 200 автомобілів, які ми передали на потреби ЗСУ, — сказав архиєпископ Василь під час Чину благословення транспортних засобів. — Серед них: позашляховики, карети швидкої допомоги — реанімобілі, автомобілі для евакуації. Наскільки мені відомо від наших волонтерів, усі вони, дякувати Богові, не уражені ворогом та активно використовуються і по сьогодні». До слова, кілька днів тому владика Василь також благословив карету швидкої, яка відразу поїхала на передову.

Архиєпископ побажав військовим безпечно подорожувати й ефективно здійснювати захист нашої Батьківщини. Окремо подякував кожному, хто за покликом сумління та на благо України долучився до придбання автомобілів та допомагав із ремонтом. Митрополит подякував жертводавцям, волонтерам за патріотизм.