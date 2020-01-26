Лише однієї ночі вистачило вандалам, аби добре нашкодити кременчанам.

Тільки напередодні в місті на одній з центральних вулиць встановили нову зупинку, як вчора там вщент розтрощили бетонний смітник. Вага його майже 100 кг, тож у когось багато зайвої сили, пише Терен.

Також вздовж вулиці Замкова зі схилу скинули п`ять смітників і ще чотири поцупили, – розповів «Терену» директор КП «Кременецьблагоустрій» Ігор Хомин. Смітники, котрі вціліли, свідомі кременчани встановили на свої місця.

Комунальники закликають відповідально ставитися до майна громади, адже це кошти платників податків.