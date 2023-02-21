Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 5 особам, які незаконно організовували та проводили у гральних закладах обласного центру азартні ігри без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцева мешканка, яка контролювала діяльність трьох ігрових залів на території міста Тернополя, разом із адміністраторами організували та проводили азартні ігри без спеціальних дозволів.

Правоохоронці припинили діяльність цих підпільних гральних закладів. Під час обшуків виявлено та вилучено 116 системних блоків та інше комп’ютерне обладнання, що використовувалось у протиправній діяльності. Суд наклав арешт на це майно.

Триває досудове розслідування що здійснюється слідчими СУ за оперативного супроводу співробітників УКР ГУНП в Тернопільській області.