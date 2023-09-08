Минулої доби на Тернопільщині вилучено та знищено п’ять застарілих боєприпасів.

Так, у полі поблизу села Бурдяківці Скала-Подільської громади виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни. Боєприпас вилучено та знищено групою піротехнічних робіт.

Цього ж дня піротехніки вилучили та знищили чотири застарілі боєприпаси, виявлені напередодні в полі поблизу селища Козова Тернопільського району.

“Пам’ятайте головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – наголошують у ДСНС.