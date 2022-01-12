П’яний водій за кільках хвилин скоїв дві аварії: потрощив чотири автомобілі. ФОТО

Нетверезий водій сів за кермо та спричинив дві дорожньо-транспортні пригоди, одна з яких — з потерпілими.

Два виклики про автопригоди, з різницею у декілька хвилин, надійшли на спецлінію 102 вчора близько 18-ї години, повідомляють у патрульній поліції.

Перший випадок трапився на вулиці Володимира Великого. Водій автомобіля Ford здійснив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos, залишив місце події та поїхав в напрямку вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Надалі, рухаючись вищевказаною вулицею, водій Ford здійснив зіткнення з автомобілем Opel та Renault. Внаслідок ДТП водій Opel отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Спілкуючись із 29-річним водієм Ford, поліцейські виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Охоронці порядку запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння у медичному закладі у встановленому законом порядку. Висновок лікаря підтвердив, що чоловік керував автомобілем напідпитку.

У першому випадку на водія Ford патрульні склали протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

За фактом ДТП із потерпілими, всі обставини встановлюватиме слідчий.