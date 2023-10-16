Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 жовтня близько 18:30 у селі Клубівці Тисменицької територіальної громади, що на Прикарпатті.

Відомо, що 61-річний водій “Ауді”, мешканець Тернопільської області, не дотримався дистанції між транспортними засобами та допустив зіткнення з автомобілем «Рено Меган», яким керував мешканець Городенківської територіальної громади. Останній рухався в попутному напрямку. В результаті зіткнення автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “Вольво ХС-90” під керуванням мешканця Івано-Франківська.

Внаслідок ДТП травми отримали водій та пасажири автомобіля “Ауді 80”, а саме

жінка 1963 р. н. та двоє неповнолітніх дітей 2012 і 2014 р.н. Також травмована пасажирка “Вольво”, 1954 р.н., мешканка Івано-Франківська. Усіх доставлено до лікувальних закладів.

Керманичів перевірено на стан алкогольного сп`яніння. Водій “Ауді” виявився нетверезим, результат – 0, 41 проміле.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.