Сьогодні на лінію 102 звернувся громадянин та повідомив про те, що біля перинатального центру невідомий чоловік пошкодив його автомобіль, внаслідок чого виникла суперечка.

Прибувши на місце події, патрульні виявили учасників конфлікту, з’ясували обставини події та відібрали від заявника заяву і пояснення. На цьому ж опрацювання виклику не завершилося. Під час спілкування з порушником, інспектори у останнього виявили ознаки алкогольного сп’яніння та з’ясували, що громадянин приїхав на автомобілі. Чоловік цього ж не заперечив, та вигадав історію, що його дружина от-от народить, тому змушений був приїхати до пологового. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 2,17 проміле алкоголю в крові чоловіка, що перевищує допустиму норму.

На керманича патрульні склали відповідні адмінматеріали та відсторонили від керування автомобілем.