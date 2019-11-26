Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу смт Велика Березовиця надійшло на службовий планшет патрульним вчора, 24 листопада, близько 12 години.

На місці події поліцейським вдалося встановити, що водій автомобіля Nissan не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення з автомобілем КАМАЗ. Внаслідок пригоди відбулось перекидання автівки Nissan. На щастя, у цій ДТП ніхто не постраждав.

Надалі, під час спілкування з 37-річним кермувальником Nissan, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: різкий запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка мова. Та пройти огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння чоловік відмовився в категоричній формі в присутності двох свідків.

На правопорушника патрульні склали адміністративні матеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, які призвели до ДТП).