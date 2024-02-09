Аби уникнути адміністративної відповідальності житель Чорткова запропонував неправомірну вигоду правоохоронцям. Тепер чоловіку загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Співробітники сектору реагування патрульної поліції під час патрулювання в одному із сіл Чортківського району зупинили автомобіль, водій якого порушив Правила дорожнього руху. За кермом машини перебував чоловік 1968 року народження. Під час спілкування поліцейські помітили, що правопорушник перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Задля залагодження питання кермувальник запропонував працівникам поліції 200 доларів США.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і задокументувала злочин.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною 1 статті 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Крім цього, на нетверезого водія працівники поліції склали адміністративні протоколи відповідно до статті 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) та частини 2 статті 122 (перевищення обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал, порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.