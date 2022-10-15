У Тернополі в автомобілі нетверезого водія поліцейські виявили предмет, схожий на зброю.

Під час патрулювання у Тернополі на масиві «Дружба» до екіпажу патрульної поліції звернувся небайдужий чоловік, який повідомив, що поблизу об’єкту критичної інфраструктури знаходиться автомобіль марки «Mitsubishi», водій якого, можливо, перебуває в стані сп’яніння.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та зупинили вказану автівку. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці події чи в найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Також під час перевірки в салоні автомобіля поліцейські виявили предмет, схожий на зброю. Патрульні склали на водія відповідні матеріали про адміністративне правопорушення, передбачене ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння).

Правопорушником виявився 53-річний житель Тернополя. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.