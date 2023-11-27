П’яний молодик на BMW під час комендантської години порушив правила, хамив до патрульних, а потім давав їм хабар

Трьома адміністративними протоколами та кримінальною статтею закінчилися дорожні пригоди 24-річного тернополянина.

26 листопада близько першої години ночі на вулиці Галицькій в обласному центрі патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки «БМВ» за порушення правил дорожнього руху. За кермом перебував 24-річний тернополянин. Як з’ясувалася, водій був нетверезий.

Під час складання адміністративних протоколів за порушення ПДР – стаття 122 КУпАП та керування транспортним засобом у стані сп’яніння – стаття 130 КУпАП молодик вів себе агресивно, від проходження освідування на стан алкогольного сп’яніння відмовлявся. Врешті «заробив» ще одну адмінку – дрібне хуліганство – стаття 173 КУпАП. Але й на цьому не зупинився. Приводом для виклику на місце події слідчо-оперативної групи Тернопільського районного управління поліції стала пропозиція неправомірної вигоди.

Нетверезий водій пропонував 2 000 американських доларів, аби його відпустили.

Відомості за фактом пропозиції неправомірної вигоди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 369 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.