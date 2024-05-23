П’яний кермувальник без документів пошкодив два автомобілі – свій і чужий. ФОТО

Учора патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Текстильній. Заявник повідомив, що водій автомобіля Citroen здійснив наїзд на його припаркований автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

Обстеживши прилеглі території, ТОРівці виявили автомобіль з характерними пошкодженнями та водія, який підтвердив свою причетність до ДТП.

З перших хвилин спілкування у керманича ми виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Огляд на визначення стану спʼяніння чоловік погодився пройти на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер. Результат позитивний — 3,12 проміле.

До того ж, громадянин не мав з собою ні посвідчення водія, ні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, ні поліса обов’язкового страхування транспортних засобів.

На порушника патрульні склали адміністративні матеріали. Чоловіка відсторонили від керування автомобілем, а легковик — евакуювали на арештмайданчик.