В одному із сіл Скориківської громади нетвереза водійка з’їхала з дороги та врізалася у паркан приватного господарства.

Повідомлення про ДТП надійшло на лінію 102. На місце події виїжджав наряд сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №5 м.Підволочиська.

Прибувши туди, поліцейські виявили пошкоджений транспортний засіб та його власницю – 35-річну місцеву жительку. Під час спілкування інспектори помітили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння. Вони запропонували їй пройти огляд на стан сп’яніння на місці події або у медичному закладі, проте водійка відмовилася.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, жінка надала поліцейським 1 000 гривень неправомірної вигоди.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт корупційного правопорушення.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Також поліцейські склали адміністративні матеріали на жінку за двома статтями Кодексу України про адмінправопорушення: ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).