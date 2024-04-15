Із важкими тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні 62-річного чоловіка. Потерпілий їхав на велосипеді й потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася 14 квітня близько 19:40 у Тернополі. За попередньою інформацією, велосипедист, рухаючись вулицею Руська, допустив зіткнення із автомобілем “Hyundai Sonata”. У результаті цього він не втримався та впав, отримавши тілесні ушкодження.

На місці події працювали слідчі. Чоловіка госпіталізували. У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.