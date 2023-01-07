Освітяни зібрали фрукти для поранених бійців, які лікуються на Тернопільщині

Тернопільські освітяни зібрали фрукти для поранених бійців, які лікуються в одному із медзакладів області. Воїнам передали 20 ящиків з мандаринами, виноградом, хурмою, гранатами, бананами.

Як розповіла начальниця департаменту освіти і науки області Ольга Хома, благодійну акцію організували працівники департаменту.

«Зібрали волонтерську допомогу для бійців, яких лікують в одному з медичних закладів нашої області. Українським захисникам передали 20 ящиків з фруктами, серед яких – мандарини, виноград, хурма, гранати, банани. Дякуємо нашим військовим і бажаємо їм якнайшвидшого одужання та відновлення».

Додамо, у лікарнях Тернопільщини від початку повномасштабного вторгнення лікуються поранені українські військові. Також у медичних закладах краю вони проходять реабілітацію.