До Тернопільського районного управління поліції надійшли повідомлення від громадян про те, що в мережі Інтернет їх ошукали аферисти. Усі вони хотіли придбати смартфони, планшети натомість втрачали гроші. Зловмиснику вдалося ошукати 15 громадян, заподіявши шкоди на понад 40 тисяч гривень.

Оперативники встановили причетного до шахрайських дій. Ним виявився місцевий житель 1993 року народження. Чоловік раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Зловмисник на одній із інтернет-платформ розміщав оголошення про продаж пристроїв, яких насправді не мав. Чимала кількість людей цікавилася пропозиціями. При спілкуванні із покупцями псевдопродавець зазначав, що товар відправить після отримання передоплати або повної суми. Як тільки кошти надходили на банківський рахунок тернополянина, він переставав виходити на зв’язок.

Слідчі спільно із працівниками кримінальної поліції та співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області під керівництвом окружної прокуратури провели обшук за місцем проживання підозрюваного. Серед вилученого – мобільні телефони, банківські картки, сім-картки.

Зловмиснику оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частинами 1 та 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення інших осіб, які потерпіли від рук шахрая.