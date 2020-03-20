Карантинні заходи на громадському транспорті чітко регламентують кількісне обмеження пасажирів – десять осіб.

За цим ретельно стежать співробітники патрульної поліції Тернопільщини і виявляють порушення.

На вулиці Бродівській в обласному центрі патрульні зупинили маршрутне таксі в якому замість десяти перебувало чотирнадцять осіб. На своє виправдання водій переконує, що розуміє пасажирів, адже ті тривалий час очікують, аби добратися до потрібної локації.

– Люди просяться: зупинку-дві доїхати, зрештою, я не маю можливості кожного разу перевіряти, скільки в салоні людей, – виправдовується водій.

Та карантинні заходи запроваджені для того, аби їх дотримуватися. На водія поліцейські склали адміністративний протокол.

– Протокол складено за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні порушення та направлено до суду, – каже поліцейський патрульної служби Андрій Пиняка.