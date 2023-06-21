Оригінальні запчастини Ford: чому вони важливі та як їх вибрати

Щоб підтримувати автомобіль у працездатному стані потрібно регулярно проводити його технічне обслуговування. Це стосується машин всіх марок і моделей, включаючи Ford. Однак є комплектуючі, які не завжди підходять машині певної серії. Тому вони можуть неправильно монтуватися, швидко зношуватися і навіть ламатися під навантаженнями. Щоб цього не відбувалося, слід підбирати високоякісні та довговічні запчастини Форд.

Розгляньмо, чому потрібно використовувати лише оригінальні деталі та як правильно їх підбирати.

Переваги оригінальних комплектуючих для Ford

Оригінальними називаються запчастини, які виготовляються тією ж компанією, що виготовляє машини марки Ford. Деталі можуть виготовлятись сторонніми фірмами за ліцензією виробника. Такі комплектуючі можна придбати в інтернет-магазині. Достатньо підібрати товари через каталог запчастин Ford які підходять саме вашому транспортному засобу.

У деталей оригінального типу безліч переваг:

Запчастини відповідають усім стандартам якості та безпеки, що належать до автомобілів марки Ford.

Запасні частини є дуже надійними. Вони розраховані саме на ті навантаження, яким піддається конкретний автомобіль у процесі експлуатації. Це означає, що вони легко витримують вібрації та удари, що виникають під час їзди.

Запчастини на Форд оригінального типу виготовляються з високоякісних матеріалів. Вони також проходять суворий контроль якості на всіх виробничих етапах. Завдяки цьому комплектуючі відрізняються довговічністю, а також служать помітно довше за неоригінальні аналоги.

На окрему згадку заслуговують гарантії виробника Ford: каталог запчастин з оригінальними деталями – це ваша можливість заощадити на позаплановому ремонті. Якщо комплектуючі вийдуть із ладу, їх можна буде безкоштовно замінити у рамках гарантійного періоду.

Як правильно підбирати запасні частини для автомобілів Ford в онлайн-каталогах

Існує два варіанти пошуку запчастини до машини. Перший – це вказівка ​​основної інформації про машину та уважний підбір потрібних деталей у каталозі. Другий варіант вважається більш простим і ефективним, тому що він дозволяє вам швидко та легко вивчити каталог запчастин Ford — за VIN-кодом.

Цей 17-значний номер є унікальним для кожного транспортного засобу, тому за його допомогою можна знайти потрібні комплектуючі. Достатньо вказати ВІН машини у спеціальній онлайн-формі на сайті магазину, перерахувавши в описі до заявки потрібні деталі. Згодом експерти інтернет-магазину оперативно знайдуть необхідні запчастини:

свічки запалювання;

моторну оливу та технічні рідини;

гальмівні диски та колодки;

сайлентблоки;

амортизатори чи будь-які інші.

Зауважимо, що так само можна купити кузовні запчастини Ford. Мова про пороги, бампери, дзеркала, шибки, двері й так далі. Оригінальні деталі легко стануть на свої посадочні місця і справно виконуватимуть свої завдання, тому що ідеально сумісні саме з вашим автомобілем. Однак це можливе лише в тому випадку, якщо підбір запасних деталей виконується за унікальним номером VIN.