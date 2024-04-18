90-річну пенсіонерку ошукав шахрай, повідомивши про нещасний випадок з онукою. Тернополянка віддала незнайомцеві понад 50 тисяч гривень на лікування родички.

До працівників Тернопільського районного управління поліції звернулась місцева жителька. Пенсіонерка розповіла, що їй зателефонувала нібито онука і повідомила, що потрапила під колеса автомобіля. Дівчина просила гроші на операцію.

За деякий час до помешкання пенсіонерки прийшов невідомий. Чоловік забрав усі заощадження потерпілої – а це понад 50 тисяч гривень. Незнайомець сказав, аби жінка не хвилювалась, – з її онукою все буде добре. Він пообіцяв, що повернеться за пенсіонеркою, як тільки перерахує кошти на банківський рахунок лікарні, та доправить її до медичного закладу, аби побачитися з родичкою.

Не дочекавшись «добродія», заявниця зателефонувала на мобільний онуки. Дівчина повідомила її, що в ДТП не потрапляла і знаходить в іншому місті. Тоді жінка зрозуміла, що її ошукали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до злочину.