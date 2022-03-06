СБУ зірвала плани Кремля щодо нових «народних республік» на західній Україні.

За інформацією української спецслужби, до «Федеративної республіки Україна» мали ввійти наступні області:

Івано-Франківська

Закарпатська

Львівська

Тернопільська

Чернівецька

Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ.

За задумом окупантів, створення псевдореспубліки позбавило б ЗСУ підтримки та забезпечення з тилу.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі на Івано-Франківщині. За інформацією спецслужби, в західних і центральних областях вони мали завербувати понад пів тисячі зрадників.

Озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових силовиків і представників влади.

Після цього в регіонах планувалося захопити адміністративні будівлі та проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу.

СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України з закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайдено звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового «анклаву».

Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії.

За статтею 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.