На сьогоднішній день на українському ринку азартних розваг одним з найкращих молодих інтернет казино є гемблінг-майданчик Slots City. Він пропонує своїм користувачам не лише широкий вибір ліцензійних сучасних, барвистих та цікавих слотів, а й можливість взяти участь у різних акціях, отримати бонуси у вигляді фріспінів, як у VIP Casino. Перейшовши за посиланням, можна дізнатися подробиці отримання та відіграшу 77 фриспінів ВІП Казино.

Цей сайт став одним з перших тих, хто зумів отримати офіційну державну ліцензію для ведення легального бізнесу на території України. Крім легальної діяльності на території України, до плюсів казино можна віднести різноманітну бонусну програму, широке портфоліо слотів, можливість грати з телефону. Деталі тут.

Огляд сайту інтернет-казино Slots City

Офіційний інтернет-сайт Слотс Сіті відрізняється не тільки красивим дизайном, але й зручним, опрацьованим інтерфейсом користувача. Сайт підтримує роботу як українською, так і російською мовами.

Вгорі головної сторінки сайту онлайн-казино можна знайти кнопки для переходу на сторінку реєстрації ігрового акаунта, входу в профіль користувача і для переходу до ігрових автоматів, акцій. Головне меню сайту має формат списку, що складається з наступних розділів:

Гральна зала. Складається з колекції слотів та столів з живими дилерами.

Турніри. Казино на регулярній основі займається проведенням змаганнь по слотам, інформація, про що відображається в цьому розділі меню.

Акції. Надає користувачам інформацію про поточні акції, правила участі, відіграші коштів тощо.

Бонуси. Список актуальних бонусних пропозицій від казино для зареєстрованих користувачів.

Питання відповідь. Складається з відповідей на питання, що часто задаються користувачами, що стосуються реєстрації, гри в слотах, внесення коштів і так далі.

Допомога 24/7. Розділ складається із контактних даних для зв’язку з оператором техпідтримки.

По центру головної сторінки сайту розміщено слайдер із рекламними банерами. Про ознайомлення з рекламною інформацією можна дізнатися про основні переваги казино, що проводяться на даний момент акції, а також про спеціальні бонусні пропозиції для нових та постійних гравців.

Дещо нижче розміщені іконки з ігровими онлайн-автоматами. За бажанням користувач може запустити будь-який ігровий автомат у тестовому режимі для демо гри без використання справжніх грошей.

Реєстрація на сайті Слотс сіті

Для того, щоб отримати можливість грати в онлайн-автомати на сайті онлайн казино Слотс Сіті, користувач спершу повинен буде пройти процедуру реєстрації акаунта. Для цього потрібно:

перейти до сайту інтернет-казино;

натиснути кнопку «Реєстрація», яку можна знайти вгорі головної сторінки веб-ресурсу;

вказати у реєстраційній формі справжні паспортні дані;

вписати адресу електронної пошти, номери мобільного телефону;

придумати пароль;

натиснути кнопку «Зареєструвати» для завершення процедури створення ігрового профілю.

Також за потреби користувач у процесі реєстрації може ввести у спеціальне поле промокод Слотс Сіті для отримання додаткового бонусу від гемблінг-платформи. Перейшовши за посиланням https://www.prointernet.in.ua/bonus/promokod-slots-sity/, можна знайти актуальний промокод казино та покрокову інструкцію з його активації.

Доступні ігрові автомати на сайті Slots City

На сьогоднішній день казино пропонує користувачам вибір із понад 1.5 тисяч ігрових автоматів. Крім того, Слотс Сіті регулярно проводить різноманітні акції, роздаючи користувачам безкоштовні обертання, якими можна скористатися у різних слотах, що беруть участь в акційній пропозиції.

На сайті казино представлені такі види онлайн-слотів:

класичні;

відеослоти;

ігри із джекпотом;

рулетка;

ігрові онлайн-автомати.

Нові слот-машини постійно поповнюються на сторінках онлайн-казино. Казино пропонує гравцям слоти від таких провідних світових розробників, як Stars Mega Spin, Jackpot City, Scarab Riches, Lucky Reals, Ultra Hot Deluxe.

Введення та виведення коштів

Для того, щоб мати можливість грати на реальні гроші, гравцеві потрібно внести на ігровий рахунок кошти. Це можна зробити на сайті Слотс Сіті за допомогою системи онлайн-банкінгу, наприклад, Приват24. Також підтримується робота з багатьма системами онлайн-платежів.

Що ж до виведення виграних у казино коштів, то він може бути проведений як на банківську картку, так і на номер інтернет-гаманця. Виведення коштів буде здійснено протягом декількох хвилин.

Щоправда, варто зазначити, що перед виведенням грошей гравцеві потрібно пройти процедуру верифікації акаунту шляхом надання службі безпеки сайту фотокопій перших двох сторінок свого паспорта. Це робиться для підтвердження особистості гравця та факту досягнення ним віку повноліття.