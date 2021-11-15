У Казахстані не так багато букмекерських контор, де почати робити ставки можна лише від кількох сотень тенге. Клуб Mostbet не лише пропонує комфортні умови, але ще й розробляє цікаву та динамічну бонусну програму, користуватися якою можуть навіть новачки.

Як почати грати в БК Mostbet

Щоб зареєструватися, потрібно використовувати електронну пошту. Відразу після цього потрібно заповнити особисту анкету та пройти верифікацію. До речі, ідентифікація особи – це обов’язкове правило. Користувачеві, щоб вивести гроші, потрібно буде надати інформацію про місце свого проживання та реальний вік.

Мінімальний депозит у клубі Mostbet становить лише кілька сотень тенге. Зарахувати гроші можна з банківських карток MasterCard, VISA або електронних гаманців. Повний список платіжних інструментів доступний у касі та регулярно оновлюється.

Робити ставки можна більш як на 50 спортивних напрямків. Топовим вважається футбол. Також останніми роками в Mostbet активно розвивається кіберспорт. Цікаво, що на кіберспортивні змагання можна ставити в лайві, де представлені найвищі коефіцієнти на території Казахстану.

Як влаштована бонусна програма

Призовий набір розпочинається з вітальних акцій. Відвідувач може отримати 100% перше поповнення рахунку або 125% віддачі. Також новачкам нерідко пропонують фрібети. Вартість одного промокоду може перевищувати кілька тисяч тенге.

Альтернативні бонусні функції розділені на три блоки:

· Відвідувачеві пропонується активувати подарунок на Cashback. Грошове повернення доступне для тих, хто за тиждень не зміг виграти надто багато. У топі Cashback сягає 10%.

· Ексклюзивні івенти та турніри. На честь великих змагань Мостбет випускає цілу серію промокодів. За купонами можна отримати подарунки на депозити, чергові фрібети.

· Персональні нагороди. Адміністрація слідкує за статистикою клієнтів. Постійні відвідувачі можуть одержувати подарунки за активність. Це знову ж таки можуть бути промокоди з безкоштовними ставками або віртуальні монети, які легко задіяти для покупок у внутрішньому магазині.

Призова Mostbet змінюється від місяця до місяця. Це стає однією з головних переваг БК у Казахстані.

Як вивести гроші з Mostbet

Для виведення коштів необхідно прокрутити наявний депозит у подвійному розмірі. Якщо було відкрито бонуси, то кожен потрібно відіграти. Каса приймає заявки цілодобово та обробляє їх практично моментально. Наприклад, на карти Visa і MasterCard гроші приходять вже через 2-3 хвилини після підтвердження транзакції.

На окремих умовах виводяться гроші для хайролерів. У Mostbet можна зробити ставку на кілька сотень 1000 тенге і в результаті стати володарем кількох 1000000. Ці джекпоти виводяться частинами, щоб не обнулити банкрол грального закладу.

Що ще потрібно знати про БК Mostbet в Казахстані

Відвідувачі в онлайн-клубі одержують гарантії чесних виплат та реальних котирувань. Користувач може сам порівняти коефіцієнти Mostbet з пропозиціями інших закладів і переконатися, що саме тут пропонуються найвищі значення. Сам оператор підтверджує свою компетентність офіційною ліцензією.

Букмекерська контора зареєстрована у регулятора Кюрасао. Це міжнародна та авторитетна компанія, яка перевіряє кожного ліцензіата по кілька разів на рік. Клієнт БК Mostbet гарантовано отримає гроші у строк і може розраховувати на цілодобову підтримку зворотного зв’язку.