Невідомий зловмисник найняв водія, котрий вивіз з агропідприємсва, що на території Скалатської громади Тернопільського району понад півтори тонни огірків, взяв гроші у замовника і зник.

До співробітників відділення поліції №5 селища Підволочиськ надійшло звернення від директора агропідприємства про те, що 22 травня було завантажено в мікроавтобус “Mercedes Benz” понад півтори тонни овочів, після чого мали надійти грошові кошти в сумі 96900 гривень, однак оплата так і не було здійснена.

Поліцейські встановили, що замовник агропродукції розрахувався за товар, але так і не дочекався його доставки.

Поліцейські розшукали вивезену агропродукцію на складі в одному з сіл Борщівської громади, проте хто привласнив кошти замовника і сплутав логістику – встановлюють.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 Кримінального кодексу.