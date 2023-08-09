На Тернопільщині до 10 років ув’язнення загрожує офіцеру військової частини, який вимагав зі солдата неправомірну вигоду.

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника інженерної служби однієї із військових частин за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляють на сторінці спеціалізованої прокуратури.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав від підлеглого неправомірну вигоду за те, що не притягуватиме його до відповідальності. Таким чином, солдат міг отримувати грошове забезпечення у повному обсязі.

Майор погрожував накладенням дисциплінарного стягнення за правопорушення яких не було, а також не погоджував відпустки без грошової «винагороди». Задокументовано декілька таких фактів.

Встановлено, що всього він отримав від підлеглого понад 30 000 гривень «данини», яку той надсилав йому на банківську картку.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожуватиме від 5 до 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Теруправління ДБР у Львові, за оперативного супроводу Управління СБ України в Тернопільській області.