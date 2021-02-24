Дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком трапилася на Кременеччині.

23 лютого близько 19:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, між селами Горинка та Великий Кунинець, під колесами автомобілів опинився чоловік, 1966 року народження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, потерпілий знаходився на проїжджій частині за межами пішохідного переходу і саме в цей момент його збив автомобіль Opel Vivaro. Від удару чоловіка відкинуло на центральну частину дороги, де його переїхав Mercedes-benz vito, а потім ще й наступне авто Opel astra. Потерпілий загинув на місці події.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ.