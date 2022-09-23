Одна з двох: у тернопільському музеї зберігається унікальна платівка з голосом Соломії Крушельницької. ВІДЕО

У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї зберігають рідкісну платівку Соломії Крушельницької. Це – одна з двадцяти п’яти у світі та одна з двох в Україні.

Про це розповів Суспільному завідувач відділу історії музею Олег Гаврилюк. За його словами, на цій платівці записано дві її пісні.

“Виготовлені вони фірмою Columbia в Америці. Всього їх випустили 25 екземплярів. В Україні зберігають два з них: один – у Львові, один – у нас. На платівці записано пісні “Через сад, виноград” і “Вівці мої вівці”. Протягом своєї кар’єри Соломія виконала шістдесят ролей у пів сотні опер”.

Особисті речі, які розкривають характер, експонують в обласному краєзнавчому музеї до 150-річчя Соломії.

“У вестибюлі музею насамперед можна побачити величезний портрет Соломії Крушельницької. Його намалював невідомий художник. Після того відвідувач може підійти до виставки і побачити речі, які належали Соломії”, – сказав Гаврилюк.

Він готує виставку до ювілею Соломії Крушельницької.

“У вертикальних вітринах ми розміщуємо фотографії Соломії Крушельницької, її батьків Амврозія Васильовича і Теодори Григорівни. І ще розмістили навколо фотографії Соломії Крушельницької – ролі, які вона виконувала в різноманітних операх відомих європейських композиторів. Привертає увагу оригінал фотографії 1898 року, де Соломія Крушельницька сфотографована разом з композитором Топольницьким, своєю сестрою Анною і учасниками хору “Баян” у Бережанах. На світлині також є її сестра Анна, письменник Андрій Чайковський, композитор Топольницький”.

На окремій вітрині розмістили особисті речі Соломії. З-поміж них, зокрема, дві ручки.

“Одна виготовлена зі срібла 875 проби з перегородчастими емалями. Друга ручка – фірми “Паркер” 1928 року”, – говорить завідувач відділу історії.

Такими ручками фірми “Паркер” у ті часи користувалися члени королівських родин та найбагатші люди Європи, каже Олег Гаврилюк. Ці експонати передала до музею в 1963 році племінниця Крушельницької.

Є також срібна прикраса Соломії з оригінальною коробкою. На ній вказаний ювелірний магазин у Варшаві.

“Виготовлена зі срібного тонкого дроту у вигляді квітів з листочками. Цю прикрасу кріпили або на волосся, або на одяг”.

“Ще є цікаві ноти “Венеціанської пісні” на музику Павло Тості та на музику Стівенсона. У куточку розмістили відбиток печатки з альбому Соломії Крушельницької. Тобто, в неї була своя прямокутна печатка, і нею вона відбила, що це її особисті речі”.

У фондах музею зберігають одяг Соломії Крушельницької.

“Зі спогадів сучасників Соломії Крушельницької ми дізнаємося, що вона була великою модницею. І саме особисті речі передають нам естетику сподобань співачки. У фондовій збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею зберігають давню блузу, яка була пошита ще десь у 20-30 роках минулого століття. Вишита на чорному тонкому шовку, оздоблена кольоровим бісером у формі абстрактного орнаменту”, – каже завідувачка сектора зберігання відділу фондів Галина Завіша.

Цю блузу Соломія могла носити як до спідниці, так і до штанів, розповідає Галина Завіша. Каже, співачка була прогресивною.

“Вона – перша українка, яка їздила за кермом власного автомобіля. На одній світлині, зробленій в двадцятих роках минулого століття, Соломія з родиною і друзями в італійському Віареджо. Це – місто її чоловіка Чезаре Річчоні. Соломія прожила там майже 30 років”.

Окрім сучасних і модних костюмів, Соломія любила український національний одяг, говорить Галина Завіша. Одну з прикрас вона носила на волоссі. Називається ця річ силянка або ґердан.

“Виготовляли такі силянки з дрібного бісеру, який привозили з Чехії, оздоблювали геометричним орнаментом. Саме ромби вказують на те, що він має символічний смисл: захист та бажання добробуту. Бісер, нашитий на червону стрічку, був як оберіг від злих очей. Саме у такій силянці Соломія в юному віці проходжалася по Тернопільщині та в селі Біла”.

“На одній із фото ми бачимо, що силянка на голові Соломії дуже схожа на ту, яка зберігається у фондах нашого музею. Ще одна фотографія показує нам, як, проживаючи вже у Віареджо, Соломія одягнулася у заліщицький стрій. Його прислала співачці її сестра. У цьому одязі відомий італійський художник намалював її портрет. Той портрет потім зберігався у будинку, в кабінеті Соломії Крушельницької”, – розповіла Галина Завіша.