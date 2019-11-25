Після других осінніх канікул, із 25 листопада, заняття у Тернопільській загальноосвітній школі I-III ступенів №4 розпочинаються не о 8.30, а о 8.10.

Початок уроків змінили у зв’язку із протокольним дорученням міського голови за результатами наради від 22 жовтня. У доручені було вказано: «З метою створення безпечних умов для учасників дорожнього руху в центральній частині міста, впровадити в ЗОШ №3,4,5 експериментальний графік початку уроків, розмежувавши в часі початок навчального процесу у зазначених закладах освіти.».

– Із 25 листопада у четвертій школі перейшли на навчання з 8.10, – повідомила Ірина Сум, заступник начальника управління освіти і науки-начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти. – Це пов’язано з тим, що зранку на вулиці Грушевського утруднений рух транспорту. Йдеться про безпеку дітей, які йдуть до третьої і четвертої шкіл. Під’їзди до шкіл знаходяться поряд і заняття розпочиналися одночасно, через що зранку біля закладів скупчувалося багато приватних автомобілів. Тому було запропоновано переглянути режим роботи одного із закладів та прийняти відповідне рішення. У третій школі початок занять залишається о 8.30, а в четвертій – на двадцять хвилин швидше. Нічого б не змінилося, якби у третій школі також розпочинали заняття раніше, через те спробували експериментально, до кінця року, поспостерігати чи дасть це якийсь результат. Це питання школи розглядали у своїх колективах, і прийшли до висновку, що усім переходити на навчання о 8.10 немає змісту, тому що вони поряд. Щодо четвертої школи, то якщо це дасть позитивний результат, то такий графік у ній і залишиться.

Рішення про зміну структури та режим роботи закладу у четвертій школі погодили на засіданні педагогічної ради і затвердив керівник школи. Також його погодили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Ольга Трач

Фото автора